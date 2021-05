Torcida do São Paulo provoca aglomeração fora do Morumbi na final do estadual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem autorização para a presença dentro do estádio, os torcedores do São Paulo comemoraram o título do Campeonato Paulista do lado de fora do Morumbi. A vitória por 2 a 0 encerrou o jejum do São Paulo, que não ganhava o torneio desde 2005.

Imagens mostram aglomeração antes e depois da partida. Por volta das 19h40, foi registrado um confronto entre torcedores e a Polícia Militar após aparição de jogadores do São Paulo na área de estacionamento do Morumbi.

Com a aproximação da torcida, é iniciada uma confusão, segundo a ESPN Brasil. Cerca de 5 mil pessoas estavam reunidas ao redor do estádio.

Depois da partida, jogadores do São Paulo foram até o estacionamento do estádio, em frente à praça Roberto Gomes Pedrosa, comemorar com os torcedores. Luciano e Luan chegaram a subir na grade e tiveram os nomes gritados pelo público presente.

Não é a primeira vez, desde o início da pandemia, que acontece aglomeração ao redor do Morumbi em dias de partidas. O mesmo foi registrado em jogos do Brasileiro de 2020, quando o São Paulo estava na liderança.

Antes do jogo deste domingo, próximo ao CT do Palmeiras, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, palmeirenses também provocaram aglomeração para apoiar o time.