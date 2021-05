Fortaleza empata com o Ceará e leva o título do Campeonato Cearense

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense neste domingo (23) ao empatar com o Ceará na Arena Castelão. Sem grandes chances e com muitas faltas, o jogo teve poucas emoções e o 0 a 0 sequer ameaçou sair do placar. Com a conquista, o Leão do Pici chegou ao 44º título estadual e o terceiro em sequência.

O Fortaleza entrou em campo com a vantagem do empate porque teve a melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Cearense. No total, o time disputou nove partidas, venceu seis e empatou três. Agora o campeão foca na estreia na Série A do Brasileirão diante do Atlético-MG, dia 30, no Mineirão. O Ceará, por outro lado, encara o Grêmio, no Castelão no mesmo dia, mas antes joga contra o Jorge Wilstermann, no dia 27, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A partida começou frenética. Embora o Fortaleza tivesse a vantagem do resultado, já que um empate lhe garantiria o título, o time manteve a ofensividade proposta pelo técnico Vojvoda. Enquanto o Ceará, que precisava da vitória para levantar a taça, não se acanhou: as jogadas vinham principalmente pelas laterais, tentando passar a bola para Jael. A primeira finalização, no entanto, veio apenas aos 15 minutos, num cabeceio fraco de Titi, do Leão do Pici. Dentro de campo, os jogadores também estavam se estranhando muito.

Logo que começou a segunda etapa, o Fortaleza chegou com perigo. David chutou com força, Richard defendeu na agilidade e Wellington Paulista pegou o rebote, mas mandou para fora. A intensidade, no entanto, caiu com os minutos e os jogadores voltaram a cometer faltas, além de uma chuva de cartões amarelos. As disputas ganhavam mais espaço no meio de campo e pouquíssimo nos lances de ataque contra defesa.

Nos minutos finais do segundo tempo, o Ceará teve mais força ofensiva, mas tinha dificuldades para finalizar. Aos 44 minutos, o time pediu uma penalidade máxima, mas a análise do VAR confirmou que não houve infração no lance. Pela necessidade de balançar a rede, o Vozão jogava a bola na grande área do Fortaleza em todas as oportunidades.

FORTALEZA

Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Carlinhos, Éderson, Felipe (Matheus Jussa), Matheus Vargas (Daniel Guedes), Robson (Lucas Crispim), Wellington Paulista (Igor Torres) e David (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ

Richard, Gabriel Dias (Cléber), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Oliveira, Fernando Sobral, Jorginho (João Victor), Lima (Saulo Mineiro), Yony González (Vina) e Jael (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 0 x 0 Ceará

Competição: Campeonato Cearense (final)

Estádio: Arena Castelão

Árbitro: Rafael Traci-FIFA/SC

Assistentes: Nailton Oliveira-CE e Eleutério Marques-CE

Var: Igor Benevenuto-MG

Cartões amarelos: Gabriel Dias (CEA), Guto Ferreira (CEA), Titi (FOR), David (FOR), Jorginho (CEA), Fernando Sobral (CEA), Carlinhos (FOR).