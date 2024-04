'Não concordo com quase nada', diz Pedrinho sobre contrato do Vasco com a 777

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do clube associativo, Pedrinho, voltou a demonstrar insatisfação com o contrato firmado entre o Vasco e a 777 Partners para a elaboração da SAF. O dirigente diz não concordar com "quase nada":

"Essa rigidez e dureza que me cobram, internamente, no trato de sócio, em busca de um Vasco melhor, eu faço. Tenho zero vaidade. Sei que sou minoritário, tenho 30%. Não concordo com quase nada feito nesse contrato. Não fui eu quem fiz, mas entrei sabendo. O trato interno é duro. Fico indignado com muitas coisas. São cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim", disse Pedrinho, ao podcast "Futbolaço".

Lamenta não participar do planejamento do futebol

"É óbvio que acho que ninguém vai me barrar no CT. Mas o que vou fazer lá? Não participei do planejamento esportivo, não conheço os atletas, não contratei, não vendi. As pessoas querem que eu vá lá para o quê? Mostrar que posso entrar? O que efetivamente mostra eu indo lá? Quando entrei para a presidência, entrei para colaborar, construir, mesmo sabendo que tenho 30%. Se a gestão passada teve uma atitude passiva, o problema é dela. Se eles não queriam saber de futebol, eu discordo. Eu quero colaborar. Eu tenho 30%".

Insatisfação com os gastos do aporte

"Eu poderia ajudar. Quem está no controle não sou eu. Minha intenção é participar. Mas se é uma escolha eu não participar, tudo bem. Internamente, vou falar. Publicamente, não posso. Toda indignação com metade do aporte indo embora e o Vasco não ter desempenhado, eu também tenho. O torcedor pode ter certeza que ele está sendo representado e muito. Muito mais que ele imagina".