Nacional e Fast vencem e se classificam para a final do Barezinho Sub-18

Manaus/AM - Vai ter clássico na final do Campeonato Amazonense Sub-18 de 2023. Nessa terça-feira (28), Nacional e Fast se classificaram para a decisão do estadual da categoria, em partidas disputadas no Estádio Carlos Zamith. O Naça virou para cima do Gavião do Norte e venceu por 3 a 2. O Tricolor de Aço derrotou o Princesa do Solimões por 1 a 0.

Manaus 2 x 3 Nacional

Gavião e Leão fizeram um jogo eletrizante, na primeira partida da semifinal. O Manaus abriu o placar com o camisa 8, Rafael. Após a equipe recuperar a bola no campo ofensivo, o meia fez bela jogada individual e tocou na saída do arqueiro azulino. Pouco tempo depois, o Manaus ampliou de pênalti, com Miguel.

O Naça diminuiu, também de pênalti, com Alemão. No segundo tempo, o jogo ficou aberto e o Esmeraldino desperdiçou chances claras para definir a classificação. O Nacional foi para cima e nos acréscimos chegou ao empate com gol de cabeça de Juan Vila. O duelo caminhava para os pênaltis, até Juan Vila, no último lance, driblar o goleiro e classificar o Leão para a decisão.

Fast 1 x 0 Princesa do Solimões

O jogo começou morno e sem grandes chances. O Tubarão marcava bem as jogadas do Fast e saía com qualidade para o ataque. O placar ficou em branco até o intervalo. Na segunda etapa, o equilíbrio persistiu. Após cobrança de escanteio aos 11 minutos, Titela cabeceou e mandou para o fundo do gol do Princesa.

A partir daí, as chances foram aparecendo para o Rolo Compressor, que desperdiçava elas. O Tubarão lutou até o fim mas não conseguiu empatar a partida e levar para os pênaltis.

A final

Fast e Nacional vão decidir o Campeonato Amazonense sub-18 em data, horário e local a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol-FAF. Não há vantagem e em caso de empate o campeão sairá após penalidades máximas.

Com informações da assessoria