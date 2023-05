Na final da Champions, Guardiola deixa futuro no Manchester City em aberto

Os Citizens são líderes da Premier League, com quatro pontos de diferença do Arsenal, o vice-líder. Eles também estão nas finais da Champions League e da Copa da Inglaterra, após despacharem Real Madrid e Sheffield United, respectivamente.

"Hmmm... primeiro você tem que ganhar. Depois me faça a pergunta e eu direi como me sinto ou como penso. Claro que estamos a três jogos de distância, e uma vitória em cada competição para isso", Pep Guardiola

Pep Guardiola disse que para determinar se seu futuro no City está completo primeiro ele precisa vencer as três competições que disputa. O treinador foi questionado em uma entrevista à Sky Sports, depois das semifinais da Champions League.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pep Guardiola deixou seu futuro no Manchester City em aberto. O técnico desviou de uma pergunta se seu trabalho no clube estava 'finalizado' em caso de conquista da tríplice coroa.

