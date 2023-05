Ancelotti afasta rumores sobre assumir seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, voltou a negar os rumores de que será o próximo comandante da seleção brasileira.

O técnico italiano afirmou que tem o respaldo da diretoria para seguir no Real Madrid. Ele foi questionado sobre o assunto CBF em uma entrevista coletiva neste sábado (20).

Ancelotti falou sobre motivação mesmo com a queda na Champions diante do City. Ele admitiu que a eliminação foi dura, mas ressaltou que o Real quase esteve em mais uma final e se disse motivado.

O treinador avaliou que a temporada foi boa, com exceção para o desempenho do Real Madrid no campeonato nacional. Além de alcançar a semifinal da Champions, o time foi campeão da Copa do Rei, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes.

"O Real Madrid me garantiu que eu vou cumprir o contrato e acho que todo mundo sabe da minha situação. E eu quero encerrar o contrato. [...] Depois de uma derrota como a da última quarta-feira (17), tenho mais esperança e vontade de fazer melhor. A motivação por estar no Real Madrid é sempre máxima", disse.

Na última quarta-feira (17), o Real Madrid perdeu por 4 a 0 para o Manchester City e foi eliminado da Liga dos Campeões. Era a última chance de título dos espanhóis na temporada.

No Campeonato Espanhol, o Barcelona foi campeão com quatro rodadas de antecedência. O Real Madrid (segundo colocado) ainda briga para garantir vice-campeonato com o Atlético de Madri e com a Real Sociedad.