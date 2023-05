PSG aposta em CT de R$ 1,6 bilhão para 'criar' novos Mbappés

Em julho, quando o PSG se mudar definitivamente para Poissy para desfrutar do a inauguração contará com a presença de grandes celebridades, ex-jogadores.

O novo CT também deve contar com 17 campos de treino além de um pequeno estádio principal, com capacidade para três mil pessoas.

A nova cidade esportiva que também contará com 43 quartos para os jogadores estende-se por 74 hectares e deve contar com:

