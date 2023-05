Sétima rodada do Brasileirão Série B começa com alterações no G-4

Rio de Janeiro/RJ - Três jogos abriram na sexta (19) a 7ª rodada do Brasileirão Série B 2023 e os resultados de dois jogos provocaram mudanças no G-4. Em casa, o Atlético-GO empatou com o Avaí (0 a 0) e subiu do terceiro para o segundo lugar. Já o Mirassol passou para a quarta posição ao vencer em sua cidade o líder Vitória (2 a 0), informa a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Na outra partida, o Londrina levou a melhor como visitante e derrotou o Tombense por 2 a 0.

Jogos de sábado

Neste sábado, haverá mais três jogos: Sport x Botafogo-SP, na Ilha do Retiro, às 16 horas, vai confrontar duas equipes que brigam pelo acesso. Às 17 horas, Ituano e Novorizontino, em Itu, tentam avançar na tabela – ambos estão na faixa intermediária.

Também às 17 horas, o Sampaio Côrrea, em 16º, enfrenta no Castelão, em São Luís, o ABC, que é o lanterninha da competição.

Para o domingo, a tabela reserva um jogo matinal, Chapecoense x Juventude, às 11 horas, em Chapecó, um duelo interessante entre Criciúma e Ceará, às 15h30, no Heriberto Hulse, um clássico de muita tradição, envolvendo Ponte Preta e Guarani, às 18h, no Moisés Lucarelli, e finalmente CRB x Vila Nova, às 18h15, no Rei Pelé, em Maceió.

CBF / Portal do Holanda