Lucas Moura chora em seu último jogo diante da torcida do Tottenham

Diante do Brentford, Lucas Moura entrou no segundo tempo e foi ovacionado pelos torcedores. A equipe perdeu de virada por 3 a 1.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura não segurou o choro durante a volta de agradecimento no campo do Hotspur Football Stadium após seu último jogo em casa pelo Tottenham neste sábado (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.