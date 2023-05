Firmino marca no empate do Liverpool e é homenageado no adeus ao Anfield

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Firmino se despediu com maestria do estádio de Anfield neste sábado (20). Em seu último jogo pelo Liverpool em casa, o brasileiro marcou no final do segundo tempo e garantiu o empate contra o Aston Villa. O atacante recebeu homenagens das torcidas e do clube.

Firmino marcou o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. A assistência foi de seu companheiro Salah.

O jogo contra o Aston Villa foi a despedida de Firmino em Anfield. Fora da titularidade, o atacante entrou em campo no decorrer do segundo tempo.

De saída do clube, seu último jogo deve ser contra o Southampton, no Saint Mary's, no próximo domingo, pela última rodada da Premier League 2022/23.

Firmino recebeu grandes homenagens das arquibancadas. Antes mesmo da bola rolar, torcedores o aplaudiram bastante, levantaram diversas faixas com mensagens de agradecimento ao jogador, algumas com bandeiras do Brasil, e entoaram a música em sua homenagem