Na Copa do Brasil, Santos sofre com desfalques em decisão com o Athletico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu segundo jogo à frente do Santos, o técnico Fábio Carille terá uma série de desfalques para buscar uma virada contra o Athletico, nesta terça (13), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Em Curitiba, na partida de ida, os donos da casa venceram por 1 a 0. Agora, o Santos precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar às semifinais. Triunfo pela vantagem mínima levará a decisão para os pênaltis. Não há gol qualificado como critério de desempate.

Quem avançar vai encarar o ganhador do confronto entre Flamengo e Grêmio. No jogo de ida, os cariocas golearam por 4 a 0, em Porto Alegre. O jogo de volta será na quarta (15), no Maracanã.

Além da desvantagem, o time santista ainda terá baixas em todos os setores. Na defesa, Robson Reis, que vinha atuando como titular, sofreu uma entorse no tornozelo direito e acabou substituído no jogo contra o Bahia, no sábado (11), quando as duas equipes empataram por 0 a 0 na estreia de Carille no comando, pelo Brasileiro.

Luiz Felipe pode retornar ao time após se recuperar de uma lesão na coxa direita, mas ainda não está em condições físicas ideais. Kaiky, com uma lesão no reto femoral, segue fora, enquanto Danilo Boza, que disputou o torneio pelo Mirassol, e Emiliano Velázquez, que não foi inscrito a tempo, também não estarão à disposição do treinador. No meio de campo, a baixa será Camacho e, no ataque, Léo Baptistão não está inscrito na competição.

Filha de Pelé publica foto do pai e diz que ele sai logo da UTI

São Paulo"‚Kely Nascimento, filha de Pelé, postou nesta segunda (13) uma foto de seu pai no hospital Albert Einstein, onde está internado desde o dia 31, e escreveu mensagem para tranquilizar os fãs. Ela diz que o Rei do Futebol está bem e logo deverá deixar a UTI.

Pelé, 80, passou por cirurgia para retirada de tumor no cólon. Ele havia dado entrada no Einstein para exames de rotina que haviam sido adiados pela pandemia.

SANTOS

João Paulo; Pará, Derick (Vinicius Balieiro), Wagner Leonardo, Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Jean Mota), Carlos Sánchez, Gabriel Pirani; Marinho, Raniel (Tardelli), Lucas Braga. T.: Fábio Carille

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans (Erick), Nikão; Renato Kayzer, Pedro Rocha. T.: Paulo Autuori

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (14)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Sportv e Premiere