Com Bernardinho, França dá vexame e cai nas oitavas do Europeu de vôlei

O resultado é considerado um vexame porque, na 1ª fase, os franceses venceram as cinco partidas que fizeram, enquanto o país do leste europeu faturou apenas dois jogos e avançou somente no desempate via saldo de sets.

Nesta segunda-feira (13), o país foi eliminado do Campeonato Europeu após perder, por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 34/32), para a República Tcheca nas oitavas de final do torneio.

