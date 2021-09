Desfalcado, Santos decide vaga na Copa do Brasil contra o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Athletico-PR nesta terça-feira (14), às 21h40, na Vila Belmiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença para avançar e ficar entre os quatro melhores do torneio.

Para isso, no entanto, o Santos terá de lidar com uma série de desfalques. O técnico Fábio Carille não poderá contar com os zagueiros Kayke, Luiz Felipe e Robson Reis, todos contundidos. Com isso, precisou levar para a concentração o jovem Derick, de 19 anos. Também existe a possibilidade de o volante Vinicius Balieiro ser improvisado no setor ao lado de Wagner Leonardo.

O departamento médico também não liberou o lateral Madson, que será substituído por Pará. Outros problemas do time são por motivos burocráticos. O zagueiro Emiliano Velázquez e centroavante Léo Baptistão não estão inscritos, enquanto o volante Camacho e o zagueiro Danilo Boza já atuaram por outras equipes na competição.

No ataque, existe a possibilidade de Diego Tardelli fazer sua estreia, mas a tendência é pela escalação de Raniel. A novidade no setor é a presença de Marinho. A principal estrela do Alvinegro está recuperado de lesão muscular, já atuou no fim de semana, contra o Bahia, mas agora está de volta ao time titular.

A partida reúne duas equipes que estão em baixa na temporada. O Santos não vence há sete partidas, enquanto o Athletico-PR ganhou apenas do Santos em suas últimas sete apresentações.

O time rubro-negro, que terá Paulo Autuori no comando interinamente, poderá contar com a volta de Nikão ao time. O desfalque é o centroavante Bissoli. Como venceu a partida de ida por 1 a 0, na Arena da Baixada, o Athletico-PR depende de um empate para ir à semifinal.

SANTOS

João Paulo; Pará, Derick (Vinicius Balieiro), Wagner Leonardo, Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Jean Mota), Carlos Sánchez, Gabriel Pirani; Marinho, Raniel (Tardelli), Lucas Braga. T.: Fábio Carille

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans (Erick), Nikão; Renato Kayzer, Pedro Rocha. T.: Paulo Autuori

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (14)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Sportv e Premiere