MP da Espanha pede prisão de zagueiro do Real por pornografia infantil

Raul Asencio não participou do ato sexual, porém, teve acesso ao vídeo e o compartilhou com amigos.

Ainda conforme as investigações, o ato sexual foi consensual, porém, a gravação e compartilhamento do material configuram crimes.

No pedido do MP é solicitada uma pena de 2 anos e meio de prisão. Na denúncia, Asencio é acusado de compartilhar o material que foi gravado sem o consentimento da vítima, em junho de 2023. O vídeo foi feito por outros três atletas, que na época estavam nas categorias de base do Real Madrid.

O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do zagueiro do Real Madrid, Raul Asencio, acusado de compartilhar pornografia infantil. O jogador é investigado por divulgar um vídeo íntimo que envolve uma adolescente.

