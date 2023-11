Meia Toró acerta retorno ao Operário e revela aposentadoria após o Barezão

Manaus/AM - O meio-campista Toró está de volta e vai defender as cores do Operário Esporte Clube no Campeonato Amazonense de 2024. Sexto reforço oficializado para a próxima temporada, o jogador fará a sexta passagem pelo Sapão da Terra Preta na carreira. Nas últimas duas temporadas, Toró atuou no rival Princesa do Solimões.

Toró e Operário têm uma relação especial, de 45 jogos e 12 gols marcados, além de dois acessos conquistados à Série A do Barezão, em 2010 e 2021. O Sapão foi o primeiro clube de Manacapuru na trajetória do meia carioca, que chegou ao estado há 13 anos e desde então tornou-se cidadão amazonense. No rival Princesa, Toró disputou 115 jogos e foi campeão amazonense em 2013.

Aos 35 anos de idade, Toró planeja encerrar a carreira como jogador profissional após a conclusão do Barezão 2024. Ele agradece a oportunidade, espera fechar com chave de ouro e demonstra gratidão ao Operário, que foi o primeiro e deve ser o último clube de Manacapuru em sua caminhada.

"É uma importância pessoal muito grande. Quero encerrar minha carreira e o Operário hoje abriu a porta para essa minha última temporada como atleta profissional de futebol. O Operário é o time que me fez chegar aqui a Manacapuru, foi o primeiro clube que joguei aqui e pude subir o time para a primeira divisão duas vezes. Para mim também é muito importante", disse Toró.

O Campeonato Amazonense de 2024 terá um novo formato e deve começar no dia 21 de janeiro. Com data, local e horário a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a estreia do Sapão será contra o Parintins FC, fora de casa. No primeiro turno, o Operário faz companhia a Amazonas FC, Nacional FC, Manaus FC e Unidos do Alvorada no grupo A.

"Eu enxergo esse Barezão de 2024 como uma competição muito forte, cheio de equipes qualificadas e prontas, não pra jogar só um Barezão, mas a nível nacional. Então precisamos estar preparados para representar o Operário", completou Toró.

Nos preparativos para iniciar uma nova etapa na vida, Toró se formou recentemente em educação física e tem planos de fazer um bom campeonato para “virar a chave” e enfim poder pendurar as chuteiras.

"Tenho como planos poder encerrar bem, fazer um bom campeonato e depois voltar para a minha casa, para minha terra, descansar junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, continuar a vida. Tenho certeza que o novo ciclo que se abrir vai ser de muitas bênçãos, muitas prosperidades e muitas promessas derramadas do Senhor, então eu estou muito grato a Deus por esse momento, por eu estar trabalhando, eu sou um atleta profissional. Eu estou muito feliz por isso e tenho certeza que farei o meu melhor para o ano de 2024", disse Toró.

Na temporada que vem, o comandante do Operário será o técnico Marquinhos Píter, que trabalha em conjunto com a diretoria na montagem do elenco. A apresentação do grupo para início dos trabalhos de pré-temporada está prevista para a segunda semana de dezembro, em Manacapuru.

Elenco do Operário

Goleiros: Márcio Fernandes;

Laterais: Juan Costa;

Volantes: Tiago Amazonense e Kawan;

Meias: Guilherme Júnior e Toró;

Técnico: Marquinhos Píter.

Com informações da assessoria