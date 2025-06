Meia de R$ 65 mi cumpre expectativa no Santos, mas companheiros não ajudam

Rollheiser gostaria de ser o armador, mas entende que essa é a posição de Neymar e se adapta. Ele tem atuado como ponta pela direita e não reclamou de ser volante no amistoso com o RB Leipzig.

O Santos, apesar das estatísticas ainda discretas, está muito feliz com a contratação. O ex-jogador do Benfica é considerado um ótimo reforço.

Rollheiser cria duas chances claras por partida em média, mas nenhum companheiro aproveitou as oportunidades. O argentino brinca no dia a dia que precisa ser ajudado para melhorar seus números.

O meia de R$ 65 milhões persegue a primeira assistência no Santos. Ele tem 15 jogos até aqui, com um gol.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Benjamín Rollheiser tem cumprido com a expectativa no Santos, mas os colegas de time não têm ajudado.

