Maycon erra, Corinthians perde para Del Valle e se complica na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Independiente del Valle por 2 a 1 na noite desta terça-feira (2), na Neo Química Arena, e se complicou na Copa Libertadores da América.

O time paulista saiu atrás, chegou a empatar a partida, mas viu os equatorianos marcarem o segundo no início da segunda etapa. Lautaro Díaz marcou os dois do Independiente, enquanto Róger Guedes fez para o Corinthians.Maycon entregou de presente o segundo gol do Del Valle quando o Corinthians era melhor. O volante errou passe pra trás e deu de graça para Díaz.

O Corinthians acertou três vezes a trave do goleiro Ramírez. A primeira quando o placar ainda estava zerado, as outras duas no mesmo lance já com 2 a 1 no placar.

O resultado complicou o Corinthians na Libertadores. O Argentinos Jrs lidera o grupo com sete pontos, seguido pelo Independiente del Valle com seis. O Corinthians tem três pontos e enfrentará os dois adversários diretos fora de casa no segundo turno da fase de grupos.

CORINTHIANS:

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon (Du Queiroz), Fausto Vera (Matheus Araújo) e Giuliano (Paulinho); Adson (Romero), Róger Guedes e Yuri Alberto (Pedro). T.: Vanderlei Luxemburgo

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Ramírez; Fernández, García, Schunke, Carabajal e Cortéz (Cabezas); Pellerano, Alcívar (Previtali) e Ortiz (Mercado); Díaz (Paez) e Hoyos (Rodriguez). T.: Martín Anselmi.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Manuel Vergara (CHI)

Gols: Díaz (20'/1ºT e 6'/2ºT); Róger Guedes (34'/2ºT)

Amarelos: Pellerano, Carabajal; Vera, Adson e Paulinho