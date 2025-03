Maringá atropela o Athletico e encara o perário-PR na final do Paranaense

O Maringá garantiu vaga na final do Campeonato Paranaense 2025 ao vencer o Athletico por 3 a 0 na Ligga Arena, nesta quarta-feira. Maranhão, Moraes e Rodrigo marcaram os gols da classificação.

O time enfrentará o Operário-PR na decisão, com o primeiro jogo neste sábado, no Willie Davids, e a final marcada para o dia 29, no Germano Krüger. O Operário tem a vantagem de decidir em casa por ter melhor campanha.

Já o Athletico, eliminado do estadual, volta a campo apenas na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu, entre os dias 4 e 6 de abril, com a tabela detalhada ainda a ser divulgada pela CBF.