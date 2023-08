Marcos Leonardo conta com Aguirre para conseguir jogar na Roma

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Leonardo conta com a ajuda do técnico Diego Aguirre para ser negociado pelo Santos com a Roma (Itália).

O QUE ACONTECEU

Marcos Leonardo quer jogar na Roma, mas o Santos faz jogo duro para aceitar a proposta do clube italiano. A expectativa do centroavante de 20 anos é ter a liberação do novo treinador.

O Menino da Vila conversará com Aguirre sobre a vontade de jogar na Roma e vai mencionar a promessa feita pelo presidente Andres Rueda de liberá-lo ainda nesta janela de transferências. Ele, sua família e os representantes estão irredutíveis.

A Roma ofereceu 12 milhões de euros (R$ 64 mi) por 60% dos direitos econômicos. O Peixe receberia o valor de forma parcelada, com o primeiro pagamento em setembro, e ficaria com 10% de futura venda.

A proposta ainda inclui seis milhões de euros (R$ 32 mi) em bônus por metas alcançadas. Algumas cláusulas são mais factíveis, como determinado número de partidas pela Roma, e outras mais complexas, como o título italiano.

IMPASSE

O Santos entende que a proposta pode melhorar e não quer perder Marcos Leonardo após vender Deivid Washington para o Chelsea (Inglaterra).

O estafe de Marcos Leonardo, porém, alega não ter culpa pela venda de Deivid e cobra a promessa.

Os representantes querem evitar polêmicas, mas já cogitam falar abertamente sobre as últimas semanas. Eles estão preocupados com a repercussão das notícias na torcida e querem mostrar que apenas seguiram o combinado e, por exemplo, o time alvinegro liberou seu jogador para a seleção brasileira no Mundial Sub-20 com o objetivo de negociá-lo.

Marcos é praticamente uma unanimidade no Santos: faz gols e sempre aparece para dar satisfação ao torcedor. A preocupação é evitar qualquer mancha em sua trajetória para que ele saia pela porta da frente.

QUEM FICA?

Sem Deivid Washington e Marcos Leonardo, o Santos teria apenas dois centroavantes: Julio Furch e Bruno Mezenga.

Furch é argentino, tem 34 anos e chegou recentemente ao Santos.

Mezenga, de 35 anos, está emprestado pelo Água Santa e ainda não brilhou.