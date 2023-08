Artilheiro no campo e na mídia, Deyverson viraliza e impulsiona o Cuiabá

Your browser does not support the video tag.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá é a principal surpresa do Brasileiro. Com 28 pontos, o Dourado ocupa a oitava colocação e está apenas três pontos atrás do vice-líder Flamengo. E o protagonista do time de António Oliveira é Deyverson, que não só balança as redes mas é responsável por fazer o time do Mato Grosso bombar.

O QUE ACONTECEU

Deyverson marcou oito gols e deu uma assistência neste Brasileiro, sendo principal destaque do Cuiabá na competição. Atualmente é vice-artilheiro do campeonato ao lado de Vitor Roque, do Athletico-PR.

O jogador não se destaca apenas com a bola nos pés, mas é febre na internet. Vários lances, vídeos e entrevistas dele viralizaram ao longo das 18 rodadas do Nacional.

O atacante, inclusive, é mais popular do que o clube nas redes sociais, com 1,4 milhão de seguidores no Instagram (no fechamento deste texto), enquanto o Cuiabá conta com 338 mil.

Deyverson é visto como peça importante na exposição do Cuiabá. Internamente, o clube considera que o bom rendimento em campo e a visibilidade nacional do atacante impulsiona o crescimento do Dourado.

Os virais do 'maluquinho' partem, em sua maioria, da criatividade dele mesmo e não há qualquer combinação ou comentário prévio sobre o que pretende fazer em uma comemoração ou entrevista.

DEYVERSON É SHOW

Contra o Flamengo, Deyverson viralizou ao ser derrubado e cair aparentando muita dor. Segundos mais tarde, porém, ele olha para um colega, faz sinal de calma, e cai novamente.

Depois, na comemoração do gol em que apontou para a tatuagem que tem da taça da Libertadores, conquistada com um gol seu quando defendia o Palmeiras, na final contra o Flamengo.

Quando deixou o campo no duelo com o Vasco, não se escondeu de dar entrevistas usando a camisa do time carioca, do qual é torcedor.

E por falar em entrevista, Deyverson também viralizou agradecendo até entre quem torce contra o Cuiabá após a vitória contra o Inter. Foi uma ironia às previsões de vencedor feitas na imprensa.

"Estamos demonstrando para todo mundo que não tem respeito por esse escudo aqui e muita gente não tem respeito. Eu fico vendo aí nas matérias as pessoas colocando 8 a 0 para o Inter, 8 a 0 para o Fortaleza, 8 a 0 para o São Paulo. O futebol é jogado, não falado. Continuem votando nos adversários contra a gente, que isso está nos dando uma motivação maior. Obrigado a todos vocês que lutam contra a gente, que torcem contra a gente, fico muito feliz. Enquanto vocês torcem contra, o Cuiabá só vai crescendo", disse Deyverson.

E TEM MAIS...

Durante o jogo contra o Corinthians, também nos microfones, ele afirmou que foi atingido por um cortador de unha arremessado pela torcida.

Em julho deste ano, ele foi chamado de 'showman' por um jornal espanhol, que lembrou sua passagem pelo país.

Contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, viralizou ao supostamente simular uma falta, tirar a chuteira, aparentar muita dor, pedir para o árbitro olhar o lance no VAR. No fim, levou amarelo por 'desrespeito ao jogo'.

E nem só de memes vive o artilheiro. Em entrevista recente ao Sportv, deu aula de tática arrancando aplausos dos comentaristas Ricardinho, Roger Flores e Caio Ribeiro.

Na mesma entrevista, se colocou acima de Gabigol e Suárez e pediu lugar na seleção brasileira.