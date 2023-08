Fluminense espera fechar renovação com goleiro Fábio nos próximos dias

Your browser does not support the video tag.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense está otimista e espera nos próximos dias concretizar a renovação contratual com o goleiro Fábio.

A proposta à mesa do jogador é por um novo contrato com duração até dezembro de 2025.

Fábio completará 43 anos ainda em 2023 e tem a perspectiva de ficar no Fluminense até os 45 anos.

O otimismo da diretoria se dá pela boa relação com o goleiro, pela rápida identificação com o clube e a torcida, além do desempenho que Fábio atingiu desde que chegou ao clube.

A VISÃO DO GOLEIRO

Depois da vitória tricolor sobre o Argentinos Juniors, pela Libertadores, o goleiro comentou o momento e não escondeu a satisfação pela forma com a qual é visto no clube.

"Estou feliz porque estou podendo contribuir com meus companheiros. E me dedicando ao máximo nos treinamentos para que eu possa estar apto, em condição de ajudar. Agradeço ao torcedor pelo carinho, pela forma que me recebeu. Isso fica guardado. A gratidão também pelas portas abertas. Estou vivendo intensamente cada minuto, cada oportunidade. A carreira passa muito rápido. Estou jogando há algum tempo, mas parece que comecei ontem. No momento certo, tudo vai ser direcionado. Gratidão ao presidente também, que confiou no meu trabalho", disse o goleiro tricolor.

CONFIANÇA DE DINIZ

O goleiro é muito elogiado por Fernando Diniz. No sábado, o treinador disse que a seleção "não está fechada para ninguém" e disse que o Fábio é "um gênio do gol".

O treinador entende que Fábio faz "coisas difíceis parecerem fáceis". No aspecto físico, Fábio não perdeu um treino sequer sob o comando de Diniz. O técnico do Flu enxerga em Fábio uma liderança positiva dentro do elenco.