Fluminense envia defesa de Marcelo para ter lateral nas quartas da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense envia nesta quarta-feira (9) ao Tribunal Disciplinar da Conmebol a defesa do lateral-esquerdo Marcelo, que será julgado pela corte da entidade pela expulsão contra o Argentinos Juniors.

O CASO DE MARCELO

A tentativa do Fluminense é contar com Marcelo nas quartas de final da Libertadores.

O jogador cumpriu a suspensão automática no confronto de volta, no Maracanã, já que levou vermelho no jogo de ida, após pisar de forma involuntária a perna de Luciano Sánchez. O lance gerou uma grave lesão no jogador argentino.

O departamento jurídico do Fluminense supervisiona os detalhes finais da formulação da peça a ser enviada e conta com um escritório de Direito Desportivo para cuidar dos processos na Conmebol.

Marcelo foi enquadrado em um artigo que prevê suspensão mínima de um jogo ou por um período a ser determinado pelo tribunal. Se ficar só nesse um jogo mesmo, ele está liberado para atuar nas quartas de final, contra Olimpia ou Flamengo.

A DENÚNCIA

Marcelo foi enquadrado após o vermelho direto, com intervenção do VAR. Na súmula, o árbitro mencionou que expulsou Marcelo por jogo brusco grave.

A arbitragem descreveu que Marcelo acertou com uma solada "na altura da canela, provocando uma lesão no rival". Há o agravante: o jogador atingido foi substituído.

O Fluminense tentou anular a expulsão de Marcelo, mas não conseguiu. O clube alegou que o vermelho foi "indevido e inadequado". O Fluminense disse que o contato entre Marcelo e Sánchez aconteceu "pela interposição da perna do atleta argentino sob o corpo, perna e pé de Marcelo, que o atinge ao descer do pulo que teve que empreender para escapar da marcação".

COMO A CONMEBOL JULGA OS CASOS

Normalmente, não há sessão de julgamento e sustentação oral nos processos da Conmebol. Depois que o clube envia a defesa por escrito e junta as provas que acha necessário, os membros da corte analisam o caso e tomam uma decisão.

A PRÓXIMA FASE

O Fluminense chegou às quartas de final da Libertadores após eliminar o Argentinos Juniors, vencendo o jogo de volta no Maracanã por 2 a 0.

A próxima fase da competição está prevista para os meios de semana dos dias 23 e 30 de agosto.