Marcelo Teixeira volta a ser presidente do Santos após eleição tensa na Vila Belmiro

O empresário Marcelo Teixeira foi eleito presidente do Santos, nesse sábado (9), e volta ao comando do clube. Marcelo já presidiu o Peixe por 12 anos, em 1991 e 1992 e de 200 a 2009, com conquistas de títulos do Brasileiro e do Paulistão.

Nesta eleição, que aconteceu na Vila Belmiro e também online, Marcelo conquistou 53% dos votos (4.762) e derrotou Maurício Maruca, que alcançou 1.378 votos.

O pleito foi tenso e marcado pela tentativa de invasão de torcidas organizadas do Santos. Revoltados com o rebaixamento do time, os torcedores queriam entrar na Vila para cobrar satisfações de Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo, já que Andres Rueda, atual presidente apoiado por ele, não tem dado mais expediente no estádio por questões de segurança.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou conter a torcida para evitar a invasão. Ao final da eleição, Marcelo discursou e prometeu não medir esforços para recuperar o Santos e tirá-lo da atual situação.

“Agradecer a confiança do associado. O que hoje deveria ser uma festa da democracia, o momento não é tão propício porque não estamos tão felizes com este ano. Mas, de qualquer maneira, as urnas são soberanas e os votos muito expressivos demonstram a confiança no nosso trabalho e nosso projeto. Diante disso, terminada as eleições, queremos que o Santos seja único, que todos estejam unidos para que estejamos trabalhando, a partir de janeiro de 2024, para que tenhamos a chance e oportunidade de recolocar o Santos no seu devido patamar”, disse.

A posse oficial deve ocorrer apenas no dia 1 de janeiro de 2024, mas devido à situação de Rueda, pode ser que Marcelo seja empossado antes.