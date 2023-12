Marcelo Teixeira vence eleição e volta a ser presidente do Santos

A transição começa na próxima segunda-feira, mas a posse oficial será só em 1º de janeiro. Como Rueda está ausente do clube por questões de segurança, há chance de Teixeira assumir a cadeira com antecedência.

Teixeira precisa vender jogadores para diminuir a folha salarial e equilibrar as contas. O Peixe cerca de R$ 12 milhões no futebol profissional masculino por mês.

Os organizados queriam chegar até Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo. Jatene saiu do local de votação e se escondeu até a polícia conter os ânimos.

Andres Rueda, atual presidente com mandato até 31 de dezembro, não foi candidato à reeleição e não compareceu no estádio. Ele está recluso depois do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Teixeira é o novo presidente do Santos. Ele reassume o comando do Peixe após ter sido mandatário por 12 anos.

