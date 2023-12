Manchester United segura o Liverpool, e Arsenal assume liderança do Inglês

O próximo compromisso do Liverpool será na quarta-feira (20), contra o West Ham, pela Copa da Liga Inglesa. Já o United joga no sábado (23), contra o mesmo adversário, mas pelo Campeonato Inglês.

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Liverpool bem que pressionou, mas não conseguiu furar a barreira defensiva do Manchester United. Neste domingo (17), o empate por 0 a 0 em Anfield manteve o Arsenal na liderança do Campeonato Inglês após 17 rodadas.

