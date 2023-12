Novo Mundial de Clubes Fifa contará com participantes das seis confederações

Em reunião antes das semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2023, realizada em Jidá, na Arábia Saudita, o conselho da federação internacional decidiu que a primeira edição do novo Mundial de Clubes será disputado por 32 equipes em 2025, nos Estados Unidos.

A competição contará com participantes de cada uma das seis confederações, e sua estreia será realizada de 15 de junho a 13 de julho. As informações foram divulgadas neste domingo (17).

A data foi escolhida para garantir que a realização do torneio esteja alinhada com o calendário de jogos internacionais, considerando um intervalo mínimo de três dias de descanso entre os jogos para o bem-estar dos jogadores, segundo a Fifa.

O Mundial seguirá o mesmo formato da Copa do Mundo Fifa 2022 e da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023, com a exceção de que não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

O torneio terá uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes, jogando em um único jogo round-robin; as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final; uma fase eliminatória direta em uma única partida, das oitavas de final até a final; sem disputa pelo terceiro lugar.

A metodologia de classificação padrão de clubes terá como base os seguintes parâmetros: 3 pontos por uma vitória; 1 ponto por empate; 3 pontos por avançar a cada fase da competição.

No caso dos clubes europeus, os princípios metodológicos pré-existentes serão aplicado excepcionalmente para determinar a classificação dos clubes europeus para o Mundial de 2025.

A decisão foi tomada uma vez que já foram concluídas três temporadas completas e uma fase de grupos completa da quarta temporada da Liga dos Campeões, que a Uefa dispõe de um sistema de coeficientes de clubes.

A metodologia aprovada para o ranking das equipas europeias compreende 2 pontos por uma vitória; 1 ponto por empate; 4 pontos for classificação à fase de grupos; 5 pontos for classificação às oitavas de final; 1 ponto por classificação a cada fase seguinte da competição.

Com base nos princípios de acesso aprovados e nos resultados das respetivas competições continentais de clubes, já estão definidos os seguintes clubes:

África, com 4 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da CAF) – 3 times

2020/21 e 2022-23: Al Ahly SC (Egito)

2021/22: Wydad AC (Marrocos)

2023/24: a confirmar

Vaga via ranking – 1 time a confirmar

Ásia, com 4 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da AFC) – 3 times

2021: Al Hilal SFC (Arábia Saudita)

2022: Urawa Red Diamonds (Japão)

2023/24: a confirmar

Via ranking – 1 time a confirmar

Américas Central e do Norte e Caribe, com 4 times

Vagas para campeões (Copa dos Campeões da Concacaf)

2021: CF Monterrey (México)

2022: Seattle Sounders FC (Estados Unidos)

2023: Club León (México)

2024: a confirmar

América do Sul, com 6 times

Vagas para campeões (Copa Libertadores) – 4 times

2021: SE Palmeiras (Brasil)

2022: CR Flamengo (Brasil)

2023: Fluminense FC (Brasil)

2024: a confirmar

Vagas via ranking – 2 times a confirmar.

A vaga final será atribuída a um clube do país anfitrião.

Europa, com 12 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da UEFA) – 4 times

2020/21: Chelsea FC (Inglaterra)

2021/22: Real Madrid CF (Espanha)

2022/23: Manchester City FC (Inglaterra)

2023/24: a confirmar

Vagas via ranking – 8 times

FC Bayern München (Alemanha)

Paris Saint-Germain FC (França)

FC Internazionale (Itália)

FC Porto (Portugal)

SL Benfica (Portugal)

10. A confirmar

11. A confirmar

12. A confirmar

Oceania, com 1 time

Via ranking - Auckland City FC (NZL)*

* Embora a edição de 2024 da Liga dos Campeões da OFC ainda não tenha sido disputada, das equipes que podem competir, não há possibilidade matemática de qualquer uma ultrapassar o Auckland City FC com base nos pontos conquistados pelo time durante o período de classificação.

COPA INTERCONTINENTAL DA FIFA SERÁ DISPUTADA A PARTIR DE 2024

Aprovada em março, a competição anual de clubes será chamada oficialmente de Coupe Intercontinentale de la Fifa (Copa Intercontinental da Fifa), disputada anualmente a partir de 2024.

O torneio vai apresentar todos os campeões das principais competições de clubes da confederação e terminará com uma final entre os vencedores da UEFA Champions League e os ganhadores de um play-off intercontinental entre clubes das demais confederações.

A partida deverá ser realizada em local neutro, de acordo com o conselho da organização. A Copa Intercontinental da FIFA compreenderá as seguintes etapas:

Etapa A: Disputada em duas fases. De forma alternada, os campeões da África ou da Ásia jogarão em seu estádio contra os vencedores da Oceania durante a primeira fase. Os vencedores da rodada enfrentarão os vencedores da África ou da Ásia na fase final.

A primeira edição definirá um representante africano ou asiático na primeira rodada por sorteio, e os mandos de campo serão divididos de modo que cada equipe jogará uma partida em seu estádio.

Etapa B: Os vencedores da Copa dos Campeões da Concacaf enfrentarão os vencedores da Copa Libertadores em jogo único no estádio de um dos clubes, a ser determinado por sorteio.

Play-off: Os times vencedores nas etapas anteriores vão se enfrentar nos dias que antecedem a final, no mesmo palco neutro.

Final: Os ganhadores do play-off vão enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA numa sede neutra. Quem vencer será o campeão.

Para a edição inaugural da competição em 2024, as primeiras etapas serão agendas pela Fifa após consulta com os clubes e as confederações. O play-off será realizado em 14 de dezembro, em sede neutra, e a final acontecerá no dia 18 do mesmo mês.