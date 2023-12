Maratona Internacional de Manaus agita praia da Ponta Negra

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, participou da Maratona Internacional de Manaus 2023, realizada neste domingo (17), no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da cidade. A maior corrida de rua do Norte do país, que chega à quinta edição, contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), além da participação de cerca de sete mil atletas do Brasil e de outros países.

Presente na bateria dos 10 quilômetros, o chefe do Executivo municipal garantiu o sucesso da corrida e destacou que um evento desse porte consolida Manaus como cidade na rota de eventos esportivos do país.

“Manaus entra para o centro internacional de maratonas. Hoje, tivemos uma grande maratona, com uma organização profissional e com a participação maciça do público. Isso demonstra que Manaus está habilitada para sediar eventos de grande porte como esse. Parabéns aos organizadores e à Prefeitura de Manaus, que incentiva essa iniciativa”, disse o prefeito.

Organizada pela To Goal Sports, com o apoio da prefeitura, a Maratona Internacional de Manaus integra o calendário de comemoração do aniversário cidade, que, neste ano, teve sua edição adiada por conta dos episódios de fumaça que encobriram a capital durante o mês de outubro.

Com quatro percursos - 42, 21, 10 e 5 quilômetros - a corrida aconteceu em meio à paisagem estonteante da Amazônia, onde os competidores têm a oportunidade de conhecer alguns cartões-postais da "Paris dos Trópicos", como a ponte rio Negro, o Teatro Amazonas e a arena da Amazônia.



Segundo o coordenador da organização da maratona, James Jr., foram longos meses de planejamento e preparação, não só dos maratonistas. “É muito planejamento e estudo, para que a gente consiga realizar o sonho de tanta gente. Os dois recordes da prova foram quebrados hoje, no masculino e no feminino. E conseguimos fazer uma transmissão ao vivo de altíssima qualidade. O mundo inteiro nos viu”, pontuou.

James destacou ainda a presença de grandes atletas de diferentes países. “Nós estamos com mais de 7 mil corredores na prova. Temos pessoas de todos os Estados do Brasil, em torno de 18 países, e mais o interior do Amazonas. Grande participação do público também de Roraima, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, e de países como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Japão e China. Foi incrível”, completou o coordenador.

