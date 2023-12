Luis Suárez se despede do Brasil e agradece carinho de gremistas e rivais

O atacante já levou dois prêmios de melhor jogador do campeonato: no Bola da Prata da ESPN e no Troféu Mesa Redonda da Gazeta.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luis Suárez, do Grêmio, postou uma despedida do futebol brasileiro em suas redes sociais na tarde deste domingo (10).

