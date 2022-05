Luís Castro roda elenco e encontra boas opções no elenco do Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Castro armou o Botafogo recheado de reservas para encarar o Ceilândia. Além de vencer sem dificuldades por 3 a 0, a partida desta quinta-feira (12), na terceira fase da Copa do Brasil, mostrou ao treinador que o elenco do clube carioca tem peças importantes e que podem ser muito úteis ao longo da temporada.

Agora, o Botafogo vira a chave e se prepara para enfrentar o Fortaleza no domingo (15), às 18h, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao triunfo sobre o Flamengo, no último domingo (8), apenas o lateral direito Saravia e o zagueiro Kanu foram mantido contra o Ceilândia. No entanto, ambos os defensores saíram de campo ainda no intervalo no Nilton Santos.

Tanto contra o time rubro-negro como no embate contra o Ceilândia, o Botafogo mostrou ser uma equipe bem distribuída em campo, que sabe a hora certa de atacar e também é pouco ameaçada. Carli, que se tornou o estrangeiro que mais atuou pelo clube, com 181 jogos, mostrou segurança e que pode continuar sendo utilizado no restante da temporada.

Ainda no setor defensivo, o último jogo serviu para promover as estreias do lateral esquerdo Niko Hämäläinen, finlandês de 25 anos, e do zagueiro Klaus. Ambos são reforços que chegaram ao clube no período da venda para SAF.

No meio-campo, o grande destaque é para Patrick de Paula. O atleta lembrou um pouco do bom futebol que apresentou quando iniciou sua carreira no Palmeiras. Sem precisar ajudar muito na marcação, já que o adversário pouco ameaçou, o jogador mostrou intensidade, excelente passe e uma ótima visão de jogo. Entrando na área adversária, marcou o primeiro gol da equipe na etapa final e teve uma boa chance para anotar o segundo, no começo do segundo tempo.

Chay, mente pensante, e Diego Gonçalves, buscando muito a diagonal, também agregaram bastante ao poderio ofensivo do time de General Severiano e mostraram ao comandante que podem ser úteis.

Matheus Nascimento vem conquistando seu espaço no time. No clube desde criança, o atacante esbanja talento e noção de posicionamento. Ainda comete alguns equívocos, contudo vem mostrando um amadurecimento ao longo do ano. Marcou dois gols e chegou a sete na temporada. O dado curioso é que em outras duas partidas ele também foi para rede em duas oportunidades: contra Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu, no Carioca.

O único ponto negativo é Lucas Piazon, que fez mais uma partida apagada. O meia, que havia marcado no jogo de ida, pouco apareceu, teve muitos erros técnicos e mostrou falta de atenção nas jogadas. Com as mudanças, melhorou um pouco na segunda etapa, mas não foi decisivo como se espera.

Com mais alternativas para montar o time, o técnico Luís Castro pensa agora no duelo contra o Fortaleza. Tendo poupado nove dos 11 titulares contra o Ceilândia, o time carioca deve trazer importantes nomes de volta à escalação, e tem como provável formação inicial: Gatito Fernández (Douglas Borges); Saravia, Kanu (Carli), Cuesta e Daniel Borges (Hugo); Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Chay); Victor Sá, Diego Gonçalves e Erison.

O Fortaleza, por sua vez, ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Lanterna da Série A, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma um ponto em quatro jogos.

O time cearense será desfalcado no domingo pelos atacantes Robson, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) como punição por ter sido expulso na final da Copa do Nordeste, e Renato Kayzer, liberado pelo time para acompanhar o nascimento do filho e que pode não ser relacionado no final de semana. O goleiro Max Walef ainda se recupera de conjuntivite, e não deve entrar em campo. Uma provável escalação inicial do Fortaleza tem: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Crispim e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (15)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere