Após eliminação, Coritiba recebe América-MG, que busca se consolidar no G-4

Para buscar os três pontos, o América -MG, do técnico Vagner Mancini, não terá a disposição Paulinho Boia, Wellington Paulista, Everaldo, Zé Ricardo, Juninho, Éder e Danilo Avelar, que ainda se recuperam de lesões. Uma provável escalação inicial do time mineiro tem: Jailson, Patric, Éder e Maidana, Marlon; Lucas Kal, Juninho Valoura, Índio Ramírez; Gustavinho, Pedrinho, Henrique Almeida

No retrospecto do duelo, as equipes tem 14 confrontos pelo Brasileiro, dos quais o Coritiba saiu vencedor oito vezes, enquanto o América-MG venceu somente três. Levando em consideração jogos de todas as competições, o time mineiro tem apenas duas vitórias contra o time paranaense fora de casa, de um total de 11 confrontos, e terá de superar esse tabu para manter a boa forma no Campeonato.

O adversário, América-MG, é a quarta melhor equipe da competição, com nove pontos, e vem de duas vitórias seguidas, contra o CSA, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, em jogo válido pelo Brasileiro, e agora busca consolidar sua colocação na zona de classificação para a Libertadores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser eliminado pelo Santos na terceira fase da Copa do Brasil, o Coritiba recebe neste domingo (15) o América-MG, às 17h30, no Campeonato Brasileiro, buscando melhorar sua posição na parte de cima da tabela. Na última segunda (9), a equipe perdeu por 2 a 1 para o Avaí na competição e agora quer uma reação para melhorar sua décima colocação.

