Lucas Moura volta ao São Paulo para reforçar equipe até o final do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do atacante Lucas Moura, de 30 anos.

Ele estava livre para assinar com qualquer equipe após o término de seu contrato com o Tottenham, da Inglaterra, onde estava desde 2018. Assim, chega sem custos de transferência.

Antes do acerto, Lucas era especulado em times da Arábia Saudita, no Monterrey, do México, e em equipes dos Estados Unidos, como o Los Angeles FC, que deve ser seu destino após a virada do ano, quando a liga norte-americana terá vagas abertas para estrangeiros.

"É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim", afirmou o jogador.

Ele vem no mesmo pacote de James Rodríguez, meia colombiano apresentado na tarde de terça (1º), e de Erick, do Ceará, que assinou pré-contrato com a agremiação tricolor e acabou ofuscado pela contratação da dupla.

Lucas retorna à equipe para reforçá-la até o fim da temporada, mas mirando especialmente o duelo de volta contra o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil, no dia 16 de agosto, no Morumbi. Aos olhos da torcida, o atacante pode ser decisivo para uma classificação à final.

Assim, a expectativa é que seu retorno seja tão triunfal quanto sua saída. Lucas se despediu do São Paulo levantando o título da Copa Sul-Americana, em 12 de dezembro de 2012, no Morumbi, com um gol, uma assistência e homenagens da torcida.

Com declarações apaixonadas, um título em mãos e uma promessa de retorno, Lucas partiu para o Paris Saint-Germain, da França, que o tirou do São Paulo por 43 milhões de euros, cerca de R$ 103 milhões em 2012.

Chegou à Europa com o rótulo de grande promessa, mas teve pouco destaque e acabou preterido após a chegada de Neymar, em 2017. No ano seguinte, fez as malas para Londres, onde passaria a vestir a camisa branca do Tottenham.

Pela equipe inglesa, alternou entre o banco e a titularidade. Na última temporada, lesionou-se e perdeu destaque, chegando até a reforçar o time sub-21 dos Spurs por quatro oportunidades. O clube decidiu não renovar seu contrato em 2023, e Lucas se despediu com um gol na partida contra o Leeds, no dia 28 de maio.

O grande momento de sua passagem pela Europa foi a partida de volta contra o Ajax, nas semifinais da Champions League de 2018/19, quando saiu do banco para fazer três gols heroicos que levaram o Tottenham à sua primeira final continental. Na decisão, o técnico Mauricio Pochettino decidiu mantê-lo no banco até os 21 minutos do segundo tempo. Foi vice.

Agora, com James Rodríguez, Lucas volta na tentativa de erguer o São Paulo, pouco vitorioso nos últimos dez anos. Desde a conquista da Sul-Americana de 2012, o time conquistou apenas um título, o do Campeonato Paulista de 2021.