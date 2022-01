Lucas Barbosa brilha, Santos bate Fluminense e está nas quartas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos superou o Fluminense por 2 a 1 na noite deste domingo (16), na Arena Fonte Luminosa, e se garantiu nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Peixe foram marcados por Lucas Barbosa. John Kennedy diminuiu para os cariocas.

Na próxima fase, o Alvinegro Praiano enfrentará o Mirassol, uma das sensações dessa Copinha. O time do interior paulista tem 100% de aproveitamento, já eliminou Atlético-MG e Sport, e nas oitavas goleou o Bahia por 5 a 1.

Quem passar pelo confronto entre Peixe e Leão pegará o vencedor de América-MG x Botafogo nas semifinais.

Jogo

O Santos começou melhor, assustando logo aos dois minutos com Patati. O camisa 7 recebeu pela ponta esquerda, invadiu a área e encheu o pé, mas Thiago defendeu. Aos dez, Ed Carlos chutou forte pela entrada da área, mas mandou para fora.

O ímpeto ofensivo foi premiado aos 17, após Ed Carlos dar ótimo passe para Rwan Seco, que bateu firme e acertou a trave. Na sobra, Lucas Barbosa foi oportunista e soltou a canhota para mandar a bola para o fundo do gol.

O Peixe recuou e Flu tentou reagir, levando perigo em dois momentos: aos 27, com chute forte de Matheus Martins, defendido por Diógenes, e aos 31, a cobrança de falta de John Kennedy para fora. Mas foram os santistas que balançaram as redes mais uma vez, e novamente com Lucas Barbosa, com um golaço. O camisa 11 foi acionado pela meia direita, cortou para o meio e, de fora da área, deu uma belíssima chapada de esquerda para vencer o goleiro Thiago outra vez.

A etapa final começou morna, com o Fluminense tentando avançar mas encontrando pouco espaço para criar. Logo na primeira oportunidade, porém, o gol saiu. Aos 24, Wallace fez boa jogada e encontrou John Kennedy, que tocou na saída de Diógenes e colocou o Tricolor no jogo. Com metade do segundo tempo pela frente, os tricolores sofreram diante do ferrolho santista e conseguiram furar a defesa adversária apenas aos 44, quando John Kennedy saiu na cara de Diógenes e finalizou para ótima defesa do goleiro do Peixe.

Grande nome da partida e agora o artilheiro do Santos na Copinha, com quatro gols, ao lado de Rwan Seco, Lucas Barbosa recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo e está suspenso da próxima fase. O camisa 11 foi penalizado por colocar o braço na bola em uma cobrança de falta do Flu, no fim do primeiro tempo, e não pega o Mirassol nas quartas.