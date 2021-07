Liziero marca nos acréscimos e garante vitória do São Paulo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a partida contra o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou, por alguns minutos, a voltar para a zona de rebaixamento. Foi nos acréscimos, porém, que o volante Liziero marcou gol salvador e garantiu alívio à equipe paulista com a segunda vitória consecutiva no Nacional.

Depois de vencer o primeiro jogo na competição, contra o Internacional, na quarta-feira (7), o clube paulista parece ter adquirido confiança para embalar no Nacional. Mesmo repleto de desfalques, a equipe do técnico Hernán Crepo soube se impôr, pressionou o adversário e chances de gol.

Em 14º lugar, o São Paulo agora soma 11 pontos em 11 jogos e se distancia da zona de rebaixamento --tem quatro pontos a mais que o Sport, o clube que abre o Z4.

O desempenho alivia a situação de Crespo. Ele levou a equipe à conquista do Campeonato Paulista deste ano, encerrando o jejum são-paulino de nove anos sem títulos, mas tem sofrido com desfalques no Nacional.

Contra o Bahia, Crespo teve de superar uma série de desfalques. O mais sentido foi o do meia-atacante argentino Rigoni, que se recupera de edema na coxa direita sequer foi relacionado. O jogador tem sido destaque nos últimos jogos -contra o Inter, ele foi fundamental na primeira vitória da equipe são-paulina no campeonato.

Substituto de Rigoni, Pablo sofreu com a falta de ritmo de jogo e não teve boa atuação. O atacante errou domínios fáceis e teve dificuldade de executar a função de pivô no ataque são-paulino. Sua primeira finalização aconteceu apenas aos 37 minutos do primeiro tempo.

Pablo, que perdeu espaço e deixou o time titular de Hernán Crespo, atingiu o limite de sete partidas e não poderá mais atuar em outra equipe da Série A no Brasileiro nesta temporada. Ele é o artilheiro do time na temporada com nove gols.

Além de Rigoni, o São Paulo não pôde contar com o lateral Daniel Alves (na seleção olímpica). O atacante Eder, o volante Luan e o meia Benítez foram poupados pelo técnico Hernán Crespo. Na terça-feira (13), o São Paulo enfrenta o Racing, da Argentina, no primeiro jogo da partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na defesa, a dupla de zaga Bruno Alves (suspenso) e Miranda (lesionado) foi substituída por Léo e Diego, que não comprometeram.

Mesmo assim, a equipe soube se impôr principalmente no segundo tempo. O gol salvador, porém, saiu só aos 46 minutos da etapa final, após Liziero aproveitar de cabeça cruzamento de Reinaldo.

Desde a decisão contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, em maio, o clube tricolor acumula problemas físicos com vários de seus jogadores que contribuíram para o início ruim do clube no Nacional.

Uma das ausências mais sentidas foi a do volante Luan, que sofreu lesão e desfalcou a equipe em partidas do Brasileiro.O atacante Luciano e o meia William, também lesionados, continuam fora da equipe.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Fortaleza, no sábado (17), também no Morumbi. Já o Bahia recebe o Flamengo no domingo (18), em Salvador.

SÃO PAULO

Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius (Benítez), Talles (Igor Gomes), Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Vitor Bueno (Marquinhos) e Pablo (Galeano). T.: Hernán Crespo.

BAHIA

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Jonas (Lucas Araújo), Thaciano (Maycon Douglas) e Patrick (Galdezani); Rodriguinho (Thonny Anderson), Rossi (Óscar Ruiz) e Gilberto. T.: Dado Cavalcanti.

Local: Estádio do Morumbi

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões Amarelo: Jonas (BAH);

Gol: Liziero, aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo.