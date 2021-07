Em jogo eletrizante, Bragantino arranca empate do Athletico no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino fizeram um grande jogo na noite deste sábado (10), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que terminou empatada por 2 a 2. Os gols foram marcados por Alerrandro, Nikão, Terans e Ytalo.

Com o resultado, as duas equipes continuam como começaram a rodada: o Braga é o segundo colocado, com 23 pontos, e o Furacão fica com 20, em terceiro.

O Athletico e o Bragantino voltam a jogar no meio da semana, pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira, às 21h30, o Furacão enfrenta o América de Cali, na Colômbia. O Massa Bruta também joga fora, na quarta-feira, às 21h30, contra o Independiente Del Valle, no Equador.

Pela 12ª rodada do Brasileirão, o Athletico visita o Ceará, no sábado (17), e o Bragantino recebe o Santos, no domingo (18).

ATHLETICO PARANAENSE

Bento; Marcinho, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Nicolas; Richard, Christian (Léo Cittadini) e Terans (Carlos Eduardo); Nikão, Vitinho e Matheus Babi (Renato Kayzer). T.: Antônio Oliveira.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Weverton (Guilherme), Fabrício Bruno, Natan e Weverson; Eric Ramires (Jadsom), Lucas Evangelista e Praxedes (Leandrinho); Artur (Pedrinho), Alerrandro (Ytalo) e Helinho. T.: Maurício Barbieri.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden -RS

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Lucio Beiersdorf Flor-RS

Cartões amarelos: Weverton (Bragantino), Artur (Bragantino) e Jadsom (Bragantino)

Gols: Alerrandro (Bragantino), aos 27 do 1º tempo, e Nikão (Athletico-PR), aos 46 do 1º tempo; Terans (Athletico), aos 23 do 2º tempo, e Ytalo (Bragantino), aos 33 do 2º tempo