Estrangeiros jogam bem e garantem vitória do Atlético-MG contra América-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG contou mais uma vez, assim como havia sido contra o Flamengo, com a ajuda de seus jogadores estrangeiros para conquistar três pontos no Campeonato Brasileiro. Com assistência do venezuelano Savarino e gol do colombiano Dylan Borrero, o Galo bateu o América-MG por 1 a 0, neste sábado (10), pela 11ª rodada, no estádio Independência, e chegou ao terceiro lugar na classificação. O resultado foi importante por que o técnico Cuca poupou titulares e dá moral para o importante compromisso do time, agora pela Copa Libertadores.

Agora o Atlético-MG vira a chave e passa a pensar em um dos principais objetivos da temporada, a chance de seguir em busca de mais um título internacional, e o adversário da vez é o Boca Juniors (ARG). A partida acontecerá na próxima terça-feira (13), às 19h15, na Bombonera, em Bueno Aires. O duelo é válido pelas oitavas de final da competição sul-americana.

Já o América-MG só volta a jogar daqui a nove dias, contra o Sport, pela 12ª rodada do Brasileirão, também no estádio Independência, no dia 19 (segunda-feira), às 20h.

AMÉRICA-MG

Mateus Cavichioli; Eduardo, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Alan Ruschel (João Paulo); Zé Vitor (Anderson Jesus), Juninho Valoura e Juninho; Bruno Nazário (Felipe Azevedo), Ribamar (Rodolfo) (Fabrício) e Carlos Alberto. T.: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello (Hulk) e Junior Alonso; Jair, Zaracho (Neto) e Tchê Tchê; Savarino (Felipe Felício), Hyoran (Dylan Borrero) e Sasha. T.: Cuca

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gol: Dylan Borrero (22' 2ºT)

Cartão amarelo: Igor Rabello (CAM); Bruno Nazário (AME)

Cartão vermelho: Não houve