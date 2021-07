Fluminense vira sobre Sport com dois de Lucca e se recupera no Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense poupou os titulares de olho na Copa Libertadores. Mesmo assim, o time foi melhor e venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucca, que iniciou a partida no banco, entrou no segundo tempo e fez os gols do triunfo. André havia aberto o placar na etapa inicial.

O resultado é excelente para o Fluminense, que se recupera na competição. Após empatar com o Ceará, no Rio, o Tricolor chegou aos 17 pontos, subiu quatro posições e afora ocupa a sétima posição. O Sport, por sua vez, segue com sete pontos, na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

O Fluminense volta a campo na terça-feira (13), quando visitará o Cerro Porteño, em Assunção (PAR), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O Sport, por sua vez, visitará o América-MG, no dia 19 (segunda), pelo Brasileiro.

SPORT

Maílson; Ricardinho (Maxwell), Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, Zé Welison (Gustavo Oliveira) e Thiago Neves (Thiago Lopes); Everaldo (Paulinho Moccelin), Tréllez (Mikael) e André. T.: Umberto Louzer

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Manoel, David Braz, Danilo Barcelos; Wellington (Yago Felipe), Martinelli e Nenê (Lucca); Cazares (Matheus Martins), Luiz Henrique (João Neto) e Paulo Henrique Ganso (Gustavo Apis). T.: Roger Machado

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Muriel, Wellington e Matheus Martins (FLU); Thiago Lopes (SPO)

Gols: André, aos 41 do 1º Tempo. Lucca, aos 21 e 27 do 2º Tempo