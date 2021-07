Argentina vence Brasil e é campeã da Copa América 2021

A Argentina foi a vencedora da disputa com o Brasil na noite deste sábado (10), no final da Copa América, que ocorreu no Maracanã, Rio de Janeiro.

O único gol da partida foi feito de cobertura por Di Maria, aos 21 minutos do 1º tempo, acabando com o jejum de 28 anos sem título do campeonato.

Richarlison, do Brasil, chegou a marcar, mas o gol estava impedido e foi anulado.

São mais de 100 anos de uma rivalidade histórica. Brasil e Argentina já se enfrentaram 106 vezes, com vantagem para a seleção brasileira, que soma 43 vitórias, 25 empates e 38 derrotas.