Lista de lesionados atrapalha primeira convocação de Ancelotti na seleção

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, 65, anunciou nesta segunda-feira (26) os 25 jogadores convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, no começo de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Ele foi questionado sobre Neymar, 33, ausente, e explicou que deu preferência a jogadores com melhores condições físicas. O atacante do Santos voltou a jogar na semana passada, após período de afastamento por lesão, e nas duas partidas desde o retorno entrou apenas no segundo tempo.

"O Brasil tem muitos jogadores com talento. No caso específico de Neymar, obviamente contamos com ele na seleção nacional. O Brasil conta com sua melhor versão. Voltou ao Brasil para se preparar para Copa do Mundo, e temos todo o interesse em convocá-lo para a Copa. Falei com ele nesta manhã para explicar a ele, e ele esteve de acordo conosco", disse Ancelotti.

Entre os ausentes estão três dos quatro atletas que vinham sendo comandados pelo italiano no Real Madrid. Rodrygo e Militão foram citados nominalmente entre alguns exemplos de lesionados, enquanto Endrick, 18, foi utilizado para ilustrar que é necessário ter calma com jovens jogadores.

"Temos que ter paciência com os jovens, não estão completamente formados", avisou.

Rodrygo teve uma lesão há três semanas e já havia ficado fora das três últimas partidas do clube. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que ele está recuperando-se física e mentalmente de uma temporada desgastante.

Segundo essas pessoas, ele chegou a um limite de estafa e, por não estar 100%, entendeu que não conseguiria entregar o que deseja tanto para o Real Madrid quanto para a seleção neste momento.

Éder Militão sofreu uma grave lesão no joelho em novembro e ainda não voltou a jogar. Gabriel Magalhães, do Arsenal, só deve atuar no começo da próxima temporada.

Também foram citados Joelinton, do Newcastle, e Ederson, goleiro do Manchester City. O primeiro se machucou no fim do mês passado e ficou fora do restante da temporada, mas o segundo esteve em campo em toda a partida contra o Fulham, neste domingo (25).

Veja a lista de convocados por Ancelotti:

GOLEIROS

- Alisson (Liverpool)

- Bento (Al-Nassr)

- Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

- Alex Sandro (Flamengo)

- Alexsandro (Lille)

- Lucas Beraldo (PSG)

- Carlos Augusto (Inter de Milão)

- Danilo (Flamengo)

- Léo Ortiz (Flamengo)

- Marquinhos (PSG)

- Vanderson (Mônaco)

- Wesley (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

- Andreas Pereira (Fulham)

- Andrey Santos (Strasbourg)

- Bruno Guimarães (Newcastle)

- Casemiro (Manchester United)

- Éderson (Atalanta)

- Gerson (Flamengo)

ATACANTES

- Antony (Bétis)

- Estêvão (Palmeiras)

- Gabriel Martinelli (Arsenal)

- Matheus Cunha (Wolverhampton)

- Raphinha (Barcelona)

- Richarlison (Tottenham)

- Vinicius Junior (Real Madrid)