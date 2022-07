Lateral direita vira 'dor de cabeça' para Maurício Sousa no Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A invencibilidade de 14 jogos do Vasco na Série B caiu com a derrota para o Novorizontino por 2 a 0. Agora, o time carioca busca um revés contra o Sport, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada da competição.

Além da quebra na sequência invicta, o Vasco mostrou novamente a carência na lateral direita. O titular Gabriel Dias, que vinha cada vez mais se firmando, está com tendinite patelar no joelho direito e ficou fora dos dois últimos jogos. Seu substituto Weverton não foi bem e está longe de cair nas graças dos torcedores.

A outra opção é Léo Matos, mas este é um caso à parte. O experiente jogador, que estava no elenco que não conseguiu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro no ano passado, perdeu espaço no time com a chegada do técnico Zé Ricardo nesta temporada. Ele acabou virando a terceira opção e, em alguns jogos, sequer foi relacionado.

O treinador aceitou uma proposta do Japão, saiu, e o panorama não mudou com o substituto Maurício Sousa. Agora, além de tudo, num momento de necessidade, o jogador enfrenta problemas particulares que o impediram de viajar para Novo Horizonte (SP), e sua presença no jogo contra o Sport ainda é incerta.

Outra solução seria improvisar o zagueiro Danilo Boza. No entanto, o defensor titular e capitão Anderson Conceição foi expulso diante do Novorizontino e cumpre suspensão neste domingo, o que faz com que Danilo seja o substituto natural.

O quadro de Gabriel Dias gira muito em torno de suas dores. Caso elas reduzam, ele poderá ir a campo. Como o problema tem sido crônico, não está descartada a possibilidade de cirurgia no decorrer da temporada.

Ciente da questão, a diretoria vê no setor a necessidade de se reforçar na próxima janela de transferências, que se inicia no dia 18 e vai até 15 de agosto. Durante este período, é muito provável que a empresa norte-americana 777 Partners assuma a SAF do Vasco. O clube vive os trâmites internos finais do processo.

A solução não será imediata, mas muito em breve o time profissional pode ter um reforço caseiro em seu elenco. Trata-se do jovem Paulinho, da equipe sub-17 vice-campeã da Copa do Brasil da categoria.

O jogador é tratado como uma grande promessa e foi um dos principais destaques da campanha do segundo lugar, chamando a atenção por conta de sua habilidade. Porém, embora já tenha feito alguns treinos entre os profissionais e já atue também na categoria sub-20, a comissão técnica, inicialmente, entende que ele ainda precisa de um amadurecimento maior antes de ser efetivado.

Outra dúvida do Vasco para a partida contra Sport é o meia Nenê, que foi substituído na partida contra o Novorizontino. Exames apontaram um edema na panturrilha direita. Portanto, uma possível escalação do Vasco tem: Thiago Rodrigues; Weverton (Léo Matos), Quintero, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Palacios; Gabriel Pec (Raniel), Figueiredo e Getúlio.

O Sport, por sua vez, fará seu primeiro jogo na Série B sob comando do técnico Lisca. Além do retorno do meia Giovanni, que cumpria suspensão, o time deve ir a campo com formação parecida com a utilizada na última rodada, contra o Cruzeiro -ao ser anunciado oficialmente, o comandante indicou que não deve fazer grandes alterações inicialmente.

Uma provável escalação inicial do Sport tem: Mailson; Sander, Sabino, Thyere e Ewerthon; Fabinho, Bruno Matias e Giovanni; Alan, Luciano Juba e Kayke.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (3)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere