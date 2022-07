Valdivia anuncia aposentadoria e quer fazer despedida no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Valdivia anunciou na tarde desta sexta-feira (1º) que decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional, após vários meses de inatividade.

"Sobre jogar futebol, estou longe, mas em relação a assistir aos jogos, tenho tido muito tempo para isso. Tenho estado longe de estar 'in loco' jogando, porque cansei, foi o suficiente e faz um tempo que estou analisando parar de jogar. Eu já tinha falado algo com as pessoas próximas a mim, com a minha família. Foram anos de muito sacrifício. Ainda sou jovem para fazer outras coisas", revelou em entrevista ao programa de rádio chileno 'Los Tenores'.

O ex-jogador, agora com 38 anos, revelou que planeja fazer duas partidas de despedida, uma no Brasil e outra no Chile.

Além disso, Valdivia disse que seguirá se dedicando à carreira na televisão e aos seus estudos para ser treinador.

"Gosto das duas coisas, tive a sorte de estar trabalhando na televisão recentemente e me senti bastante confortável. Estou pronto para voltar a trabalhar na televisão, mas não pretendo deixar de lado os estudos que venho fazendo para ser treinador. Mas ser treinador é mais para longo prazo", completou.

Valdivia é um dos ídolos da torcida palmeirense. Em duas passagens pelo clube alviverde, o chileno disputou 138, marcando 18 gols e dando 27 assistências. 'El Mago', também conquistou um Campeonato Paulista (2008), duas Copas do Brasil (2012 e 2015 —jogou uma partida da campanha) e um Campeonato Brasileiro da Série B (2013). Com a seleção chilena, o ex-atacante foi campeão da Copa América de 2015.