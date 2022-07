Tentando escapar do Z4, Cuiabá visita Avaí, que quer encostar no G6

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho no topo da tabela, o Avaí recebe neste domingo (3) o Cuiabá pela 15ª rodada do Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Uma vitória do time catarinense o coloca na parte de cima da tabela e ainda o aproxima do G6.

Do lado do time mato-grossense, a situação já é mais delicada. A equipe precisa voltar a ganhar para sair do Z4, e mesmo se vencer neste fim de semana, ainda depende de uma combinação de resultados com derrotas de América-MG e Coritiba para escapar da zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

O time de casa não terá à disposição William Pottker, fora por suspensão. Morato deve jogar no seu lugar. A equipe do Avaí, comandada por Eduardo Barroca, deve entrar em campo com: Douglas; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Muriqui e Bissoli.

Do lado do time auriverde, o técnico Antônio Oliveira não poderá contar com Pepê e André Felipe, que se recuperam de lesões. Alan Empereur cumpre suspensão e também não jogará. Com ajustes, a equipe deve ter: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; André Luís, Felipe Marques e Elton.

Após o confronto em Santa Catarina, ambas equipes terão dias livres durante a semana. O Avaí volta a jogar no próximo sábado (9) contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, enquanto o Cuiabá recebe o Botafogo em casa, no domingo (10).

Estádio: Ressacada, Florianópolis (SC)

Horário: 11H (de Brasília) deste domingo (3)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere