Klenisson é contratado para ser novo atacante do Manaus

E agradeceu: “Tô muito feliz e motivado com esse novo desafio, será minha primeira vez no futebol amazonense e tenho certeza que juntos vamos buscar todos os objetivos do clube na temporada. Que seja um ano só de glórias para nós”, completou.

Após atuar nesta temporada atuou pelo Floresta-CE e também pelo Marcílio Dias-PR, ele disse que tinha um sonho antigo de defender o Manaus. “Era um desejo antigo que tinha de defender as cores do clube. Fiquei muito feliz quando se iniciou a negociação e de primeira falei que poderia avançar, oportunidade que não poderia deixar passar”, disse.

Manaus/AM - Na tarde desta quinta-feira (10), o Manaus FC anunciou a contratação do atacante Klenisson Luiz da Silva para temporada do ano que vem. Alagoano de 27 anos, ele acumula passagens pelos times Marcílio Dias-SC, Altos-PI, Ferroviário-CE, Porto-PE, Confiança-SE, Fluminense-BA, ASA-AL e Itabaiana-AL.

