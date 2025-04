Kane pode quebrar 'maldição' e conquistar primeiro título da carreira neste sábado (26)

Harry Kane já ficou muito perto de ser campeão, mas amargou sete vices. A maioria deles foi com o Tottenham, porém o inglês já viu sua maldição ser "esticada" na seleção inglesa e até mesmo no multicampeão Bayern de Munique.

O primeiro título pode vir da melhor maneira. Kane vive uma temporada mágica e soma 36 gols e 11 assistências em 46 jogos. O inglês é o artilheiro do Campeonato Alemão, com 24 tentos.

A conta é simples. O Bayern de Munique precisa vencer o Mainz, em casa, e contar com um tropeço do Bayer Leverkusen contra o Augsburg. Dessa forma, os bávaros abririam mais de nove pontos de diferença para o rival faltando três rodadas para o fim.

