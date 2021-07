Judoca Mayra Aguiar perde para alemã e disputará repescagem nas Olimpíadas

No ano passado, a gaúcha lesionou e joelho e precisou passar por cirurgia (a sétima de sua carreira). Por causa da operação e da pandemia, ficou 16 meses sem competir, até retornar no Mundial disputado em junho em Budapeste. Perdeu na segunda rodada, mas ganhou os pontos de que precisava para ser cabeça de chave nas Olimpíadas.

Mayra, que possui ainda quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais, se tornou conhecida do grande público aos 15, após chegar à final do Pan do Rio-2007 ainda sem ser faixa preta.

Atual campeã mundial, Wagner é a terceira colocada do ranking, enquanto a brasileira ocupa a oitava colocação. O duelo entre elas foi tenso, com direito a duas penalidades para a brasileira e uma para a alemã. Pressionada a decidir, Mayra acabou levando o golpe que determinou sua derrota.

