'Recompensados pela entrega', diz Dani Alves após classificação do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito e capitão Daniel Alves comemorou o resultado do Brasil contra a Arábia Saudita mas Olimpíadas de Tóquio-2020. Com a vitória por 3 a 1 na quarta-feira (28), a seleção brasileira garantiu a classificação para as quartas de final ao deixar a fase de grupos com sete pontos e a liderança do grupo D.

"Árduo dia de trabalho na oficina, mas recompensados pela entrega e pela constância", escreveu ele em publicação no Instagram acompanhada de fotos de sua atuação na partida.

Após a estreia com vitória por 4 a 2 contra a Alemanha, o Brasil empatou com a Costa do Marfim e levou a melhor na terceira e última partida do grupo, o que deu a pontuação necessária para que seguisse na competição.

Os comandados de André Jardine voltam aos gramados no próximo sábado (31), às 7h (de Brasília). O adversário da vez será o Egito. Caso avance para a semifinal e siga vivo na busca pelo segundo ouro olímpico, o Brasil terá pela frente o vencedor do duelo entre Coreia do Sul e México.