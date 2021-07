Rival de Braz, Kendricks testa positivo para Covid e não disputará Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta americano do salto com vara, Sam Kendricks, testou positivo para Covid-19 e está fora das Olimpíadas de Tóquio-2020, informou o Comitê Olímpico dos Estados Unidos nesta quinta-feira (29).

O atleta é o atual campeão mundial na categoria e foi medalha de bronze no Jogos Olímpicos do Rio-2016. O americano agora ficará em isolamento em Tóquio.

"Sam é um membro incrível da Equipe dos Estados Unidos e sua presença fará falta. Por respeito à sua privacidade, não podemos fornecer mais informações neste momento", disse o Comitê americano em publicação no Twitter.

No Rio-2016, quando Thiago Braz faturou a medalha de ouro na categoria, Kendricks foi medalha de bronze, ficando atrás do brasileiro e do francês, Renaud Lavillenie. No Mundial de Atletismo de 2019, disputado em Doha, o americano subiu no lugar mais alto do pódio no salto com vara masculino.

Há algumas semanas, o americano ficou em segundo lugar no Diamond League de Atletismo, disputado em Estocolmo, na Suécia. Figurando sempre entre as primeiras colocações nas competições recentes, Kendricks era um nome forte na disputa por medalha em Tóquio.

Kendricks é o segundo atleta do salto com vara a ficar de fora dos Jogos Olímpicos por conta da Covid-19. Na quarta (28), o argentino German Chiaraviglio também testou positivo e vai perder a competição.