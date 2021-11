Jovem atacante marca e Santos mantém chance de Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem os atacantes experientes Marinho, 31, e Diego Tardelli, 36, o Santos contou com gol do jovem Marcos Leonardo, 18, para empatar com o Internacional em 1 a 1 neste domingo, (28), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado faz a equipe de Fábio Carille continuar com chances de classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2022.

Com o empate, o Santos chegou aos 46 pontos e ocupa a 11ª colocação do Nacional. Se o Atlético-MG vencer o Athletico na final da Copa do Brasil, em disputa que começa no dia 12 de dezembro, os oito melhores colocados do Brasileiro garantem vaga na pré-Libertadores.

Neste domingo, Marcos Leonardo foi fundamental para que o Santos continuasse com chances de classificação. No primeiro minuto do segundo tempo, ele aproveitou sobra de escanteio e marcou pela sexta vez na temporada --a quarta no Brasileiro.

Destaque da partida, Marcos Leonardo ainda deixou companheiro de equipe e lateral Madson cara a cara com o goleiro, chegou a ter um gol anulado por impedimento e criou oportunidades de gol com boa movimentação na área adversária.

Antes, o zagueiro Luiz Felipe, com gol contra, deixou o Internacional à frente em um primeiro tempo controlado pelo clube gaúcho.

Contra o Inter, a equipe da Vila Belmiro teve dois tempos muito diferentes. No primeiro, o Santos teve boa postura defensiva, mas foi lento na transição para o ataque e os atacantes Gabriel Pirani, 19, e Marcos Leonardo ficaram isolados no setor ofensivo.

Os jovens substituíram Marinho e Tardelli, que sentiram incômodo muscular e sequer foram relacionados para a partida no Beira-Rio.

Nos primeiros 45 minutos, a equipe da Vila Belmiro não criou nenhuma chance clara de gol --todos os chutes fora de fora da área e nenhum assustou o goleiro Marcelo Lomba.

Na segunda etapa, a postura do Santos foi bastante diferente. A equipe só não venceu graças a boa atuação do goleiro Marcelo Lomba, que defendeu chutes de Ângelo e Madson.

Com desempenho ruim na etapa final, torcedores da equipe gaúcha vaiaram a equipe. O lateral Moisés foi o principal alvo.

No Brasileiro, o Inter não vence há quatro partidas --são três derrotas e um empate. A equipe tem 48 pontos e ocupa a nona colocação.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Santos enfrentará o Flamengo, no dia 6 de dezembro, no Maracanã. Depois, encerrará sua participação no campeonato diante do Cuiabá, na Vila Belmiro, no dia 9.

Os próximos compromissos do Inter serão contra Atlético-GO, no Beira-Rio, no dia 6, e Red Bull Bragantino, no dia 9, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 SANTOS

Data e hora: 28/11/2021 (domingo), às 19h (horário de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Cartões amarelos: Johnny (INT)

Gols: Luiz Felipe (contra) (INT), aos 46 minutos do primeiro tempo; Marcos Leonardo, aos dois minutos do segundo tempo (SAN).

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny (Zé Gabriel), Edenilson, Palacios (Heitor), Taison e Patrick (Maurício); Yuri Alberto Técnico: Diego Aguirre.

SANTOS

João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo (Sandry), Felipe Jonathan (Camacho) e Lucas Braga; Gabriel Pirani (Lacava), Ângelo (Sánchez) e Marcos Leonardo (Raniel) Técnico: Fábio Carille.