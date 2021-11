Rivais contra o rebaixamento, Atlético-GO recebe o Bahia nesta segunda

O rival chega embalado pela vitória contra o Grêmio, que amarga a 18ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento. Cruciais na vitória contra os gremistas, o atacante Rodallega pode ser titular no lugar de Gilberto. Já o meia Daniel pode entrar no lugar de Rodriguinho.

A novidade para os goianos no confronto é a possível volta do goleiro Fernando Miguel, recuperado de uma virose.

Ambas as equipes entram em campo para se afastarem da zona de rebaixamento do campeonato. Em 15º, o Atlético-GO tem 41 pontos, um mais que o Bahia, na 16ª posição. O Juventude, o primeiro time no Z4, tem a mesma pontuação dos baianos, com uma vitória a menos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rivais na luta contra o rebaixamento, o Atlético-GO recebe o Bahia nesta segunda-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no estádio Antonio Accioly, em Goiânia. A partida é valida por um jogo atrasado pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.