Torcida do Atlético-MG faz festa antecipada pelo título brasileiro

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG ainda não garantiu o título do Campeonato Brasileiro com a vitória deste domingo (28) sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Mineirão, mas apenas uma reviravolta improvável tira a conquista das mãos do clube mineiro.

A torcida atleticana sabe disso e já faz festa antecipada em Belo Horizonte para comemorar o troféu aguardado há 50 anos -seu primeiro e único título do Nacional até aqui foi em 1971.

Horas após o triunfo sobre os cariocas, os principais endereços da capital mineira transformaram-se em uma espécie de ensaio para a grande festa oficial pela obtenção do Brasileiro, que pode acontecer na terça-feira (30), caso o Flamengo não derrote o Ceará.

A avenida Afonso Pena, a principal de Belo Horizonte, virou um uníssono som de buzinas em seus mais de quatro quilômetros que cruzam os bairros de Boa Viagem, Savassi, Funcionários, dentre outros.

No cruzamento da Afonso Pena com a avenida Amazonas, a Praça Sete de Setembro e seu obeslico estavam tomados por torcedores atleticanos com camisetas, bandeiras, sinalizadores e rojões. Os carros buzinavam ainda mais e os gritos de "Galo, Galo" e "é campeão!" se intensificavam.

A mesma festa se via na Praça da Liberdade, outro marco importante da cidade, além de outras avenidas e regiões da capital mineira.

Até a rodoviária de Belo Horizonte virou uma arquibancada. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos entram e saem com a camisa alvinegra do Atlético-MG.

Por volta das 20h, um torcedor puxou o grito "Galo, Galo" e foi acompanhado por outras pessoas em toda a rodoviária.