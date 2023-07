Jonas Urias será observador técnico da seleção feminina na Copa do Mundo

Rio de Janeiro/RJ - O técnico da seleção feminina Sub-20, Jonas Urias, fará parte da comissão técnica de Pia Sundhage na Copa do Mundo Feminina Fifa 2023. O treinador será o observador técnico dos adversários do Brasil durante o Mundial, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

Ele será responsável por organizar um compilado com informações necessárias dessas equipes como destaques individuais, plataformas de jogo, variações táticas e os principais padrões de jogo dessas equipes. Dessa forma, a comissão técnica de Pia Sundhage poderá tomar decisões mais estratégicas para enfrentar esses adversários.

“A primeira coisa é fazer um breve estudo sobre a cultura, a identidade do país, porque isso reflete no estilo de jogo, nas ideias, na forma de condução e decisões dos comandantes dessas seleções. Nós tentamos destrinchar ao máximo todas as informações para que a comissão técnica da Seleção Principal consiga ter uma visão bem ampla de quem a gente vai enfrentar”, revelou.

Jonas também comentou sobre a oportunidade de fazer parte da delegação e ter a chance de participar da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023.

O técnico está no comando da seleção feminina Sub-20 desde 2019. No último ciclo, treinador conquistou o Campeonato Sul-Americano em 2022 e conquistou também a medalha de bronze na Copa do Mundo do mesmo ano.

(*) Informações da CBF